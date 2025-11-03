Hostinger: dominio gratis e 80% di sconto per il Black Friday

Hai un’idea per un blog, un e-commerce o un portfolio digitale? Con Hostinger non servono competenze tecniche: basta descrivere il progetto e l’intelligenza artificiale pensa al resto. Il nuovo AI Website Builder genera layout, testi e immagini in pochi secondi, mentre l’editor drag & drop consente di personalizzare ogni dettaglio. Tutto parte da 2,49 €/mese, con 2 mesi extra e dominio gratuito grazie agli sconti del Black Friday.

Tre piani, una missione: far crescere la tua presenza online

Hostinger propone tre opzioni principali, tutte con SSL e backup automatici inclusi:

Premium Hosting a 2,49 €/mese: ideale per chi inizia, include 3 siti web e 20 GB SSD.

Business Hosting a 3,29 €/mese: pensato per PMI e freelance, offre backup giornalieri e AI per e-commerce.

Cloud Startup a 7,49 €/mese: risorse scalabili, IP dedicato e supporto prioritario per siti ad alto traffico.

Tutti i piani includono 30 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati, senza vincoli e con assistenza 24/7.

Kodee e Horizons: il futuro dell’hosting è conversazionale

Con Kodee, l’agente AI integrato, scegliere il piano più adatto e gestire le attività diventa intuitivo. L’AI suggerisce ottimizzazioni, monitora le performance e automatizza la manutenzione. E con Hostinger Horizons, puoi creare app o strumenti web semplicemente descrivendoli con parole: niente codice, nessuna barriera tecnica.

Un ecosistema AI che fa crescere la produttività

Hostinger non si limita all’hosting: integra un pacchetto completo di strumenti AI per chi lavora nel digitale. Dal logo maker intelligente al generatore di immagini e testi, fino all’email marketing automatizzato con Reach, ogni funzione è progettata per risparmiare tempo e potenziare la tua presenza online.

Performance, sicurezza e crescita senza limiti

Dietro l’esperienza semplice di Hostinger si nasconde un’infrastruttura cloud solida e scalabile. Con uptime del 99,9%, storage NVMe e supporto a WordPress Multisite, ogni progetto è pronto a crescere. Che tu sia un designer, un marketer o un imprenditore digitale, il Black Friday è il momento giusto per dare vita alla tua idea. Per conoscere l’offerta completa di Hostinger clicca qui.