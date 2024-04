Hostinger è in sconto del 75%: crea il tuo sito web con soli 2,99€

Vuoi creare il tuo sito web ma sei un principiante e non sai da dove iniziare? Con Hostinger hai a portata di mano tutto quello che serve per creare la tua pagina online ad un prezzo mai visto prima. A partire da soli 2,99€ al mese, grazie al Piano Premium puoi creare il tuo sito web personale risparmiando il 75% e ricevendo 3 mesi gratuitamente. Questo piano ti offre dunque l’essenziale per poter ospitare la tua pagina web, 100GB di spazio di archiviazione SSD, certificati SSL illimitati e dominio incluso.

Se sei invece alla ricerca di una soluzione che offre maggiore potenza e funzioni avanzate puoi scegliere il Piano Hostinger Business a soli 3,99 euro al mese anziché 14,99 (+3 mesi gratis). Scegliendo questa opzione puoi gestire fino a 100 siti web, avere 200GB di spazio di archiviazione MVME e registrazione gratuita di un dominio per il primo anno.

Infine, per avere prestazioni ottimizzate e risorse potenti, Hostinger ha pensato al Piano Cloud Startup che offre 300GB di spazio di archiviazione NVME, backup giornalieri e supporto a soli 9,99 euro al mese anziché 19,99.

Hostinger: la soluzione per principianti ed esperti

I piani di web hosting progettati da Hostinger puntano a soddisfare le esigenze di qualsiasi tipologia di utente, dal principianti agli esperti. gli utenti che hanno deciso di acquistare un piano sono davvero tanti perché i servizi e i costi offerti sono inevitabilmente competitivi rispetto alle altre proposte presenti sul mercano. Hostinger si contraddistingue dunque per un servizio dall’ottimo rapporto qualità/prezzo!

Che aspetti? Crea il tuo sito web e ricorda che con Hostinger puoi ottimizzare la velocità del sito web, massimizzare la velocità di caricamento del sito web con la tecnologia LiteSpeed ​​Web Server e goderti prestazioni ottimizzate con soluzioni cache avanzate.