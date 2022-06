Hostinger: hosting e dominio gratis a soli 1,99€ al mese

Se qualunque progetto legato a un sito web parte da un’idea, per rendere questa concreta il primo passo è scegliere un hosting affidabile.

Il provider che ospita un sito infatti, necessita di alcune caratteristiche per essere considerato davvero valido. La velocità di caricamento delle pagine è essenziale, così come un sistema di sicurezza in grado di proteggere i file presenti.

Il tutto va poi considerato nell’ottica del numero di visite che presumibilmente il sito otterrà e altre caratteristiche. Infine, va considerato anche il prezzo del servizio.

Considerando ogni singolo aspetto, Hostinger appare come una delle migliori soluzioni possibili tra le tante attualmente disponibili.

Hostinger offre alta qualità a un prezzo davvero contenuto

Hostinger è una piattaforma ben nota tra gli addetti ai lavori e non. Essa infatti offre vari piani di hosting, oltre a diverse soluzioni come VPS, domini e caselle di posta elettronica.

Per quanto concerne l’host di siti web, possiamo citare il piano Premium Web Hosting. Questa sottoscrizione infatti, fornisce tutto ciò che serve per avviare un progetto personale di alto profilo.

Questa sottoscrizione offre la possibilità di gestire fino a 100 siti Web, grazie ai 100 GB di memoria SSD disponibile. Le caselle di posta elettronica gratuite così come risulta gratuito il dominio legato a Premium Web Hosting, sono ulteriori vantaggi.

L’assenza di limiti della banda, un numero illimitato di database e la presenza di crediti Google ADS in regalo, rappresentano altre caratteristiche salienti di questo pacchetto così interessante. Il tutto per un servizio che, a grandi linee, può sostenere senza problemi un progetto da 25.000 visite mensili senza problemi.

Non mancano poi alcune funzionalità legate a un provider di qualità come Hostinger. Stiamo parlando di backup di sicurezza con cadenza settimanale e della possibilità di creare e gestire fino a 100 sottodomini.

E i costi? Contrariamente a quanto si possa pensare sono molto contenuti. Grazie allo sconto dell’80% rispetto al prezzo di listino, Premium Web Hosting ha un costo di soli 1,99 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.