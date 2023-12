Hostinger: servizio hosting per WordPress con funzionalità avanzate

Hostinger offre un’ampia gamma di piani di hosting adatti a diverse esigenze e budget. Con soluzioni più economiche per siti personali e piani business e cloud per esigenze più avanzate, Hostinger si posiziona come una scelta ideale per chiunque cerchi un hosting web affidabile e performante.

Piano Premium per siti web personali

Il piano Premium di Hostinger è progettato per siti web personali, bilanciando costo e funzionalità. Con un prezzo di partenza di 2,99 euro al mese con un impegno di 48 mesi (IVA esclusa) + 3 mesi gratuiti, il piano include:

Prestazioni standard con 100GB di memoria SSD.

Hosting per 100 siti web.

Backup settimanali, SSL gratuito illimitato e larghezza di banda illimitata.

Email gratuite, dominio gratuito e CDN gratuito.

Hosting WordPress gestito con diverse funzionalità aggiuntive.

Piano Business con funzioni avanzate

Per chi necessita di funzionalità avanzate, il piano Business a 3,99 euro al mese (per un periodo di 48 mesi, IVA esclusa)+ 3 mesi gratis offre:

Prestazioni fino a 5 volte superiori rispetto al piano Premium.

200 GB di memoria NVME e backup giornalieri.

Tutte le caratteristiche del piano Premium, più protezione DDoS aumentata e altre funzionalità di sicurezza avanzate.

Cloud Startup con performance ottimizzate

Il piano Cloud Startup è il piano di Hostinger dedicato a chi cerca prestazioni massime e risorse dedicate. Con un costo di 9,99 euro al mese (per 48 mesi, IVA esclusa) + 3 mesi gratis, questo piano include:

Prestazioni fino a 10 volte superiori rispetto al piano Premium.

Supporto per 300 siti web e 200 GB di memoria NVME.

Backup giornalieri e tutte le funzionalità Premium e Business.

Hostinger offre anche un’esperienza utente semplificata grazie al Website builder intuitivo con drag-and-drop e creazione di siti web basata sull’IA. Il pacchetto di Hostinger include inoltre strumenti avanzati di SEO e copywriting basati sull’IA, supporto 24/7 e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Per conoscere l’offerta completa di Hostinger clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.