House of Gucci su Prime Video, guardalo in streaming

Il nuovo mese parte decisamente col botto su Prime Video: è disponibile da oggi uno dei migliori film visti in sala nell’ultima stagione, House of Gucci. Debutto in queste ore anche per la seconda stagione di New Amsterdam. Tutto ciò di cui hai bisogno per guardarli è un abbonamento ad Amazon Prime.

Prime Video, uscite agosto: House of Gucci e molto altro

Ecco tutte le uscite di agosto per la piattaforma Amazon: ce n’è per tutti i gusti, dai film di animazione a una serie dedicata al mondo del calcio.

Tornando a House of Gucci, di seguito un accenno alla trama e il trailer italiano della pellicola, diretta da Ridley Scott e interpretata, tra gli altri, da Lady Gaga.

Ispirato alla vera storia della famiglia a capo dell’impero della moda italiana. Quando Patrizia Reggiani entra nella famiglia Gucci, la sua sfrenata ambizione ne svela i segreti, innescando una spirale di tradimento, decadenza e morte.

New Amsterdam, invece, racconta le vicende del dottor Max Goodwin, direttore di uno degli ospedali pubblici più vecchi degli Stati Uniti, a New York. Sono disponibili da oggi su Prime Video tutti i 18 episodi della seconda stagione.

