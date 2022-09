House of The Dragon gratis su YouTube con la prima puntata in italiano

Sarà stata la coincidenza del lancio de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, la nuova attesa serie TV di Prime Video, ma HBO Max ha deciso negli Stati Uniti di rendere disponibile gratuitamente la prima puntata di House of The Dragon, prequel di Game of Thrones.

La mossa è stata subito replicata da Sky, che distribuisce in esclusiva il prodotto sul nostro territorio. Nel canale YouTube del broadcaster è possibile infatti guardare la prima puntata integrale in lingua italiana andata in onda il 29 agosto.

Ricordiamo che la prima stagione di House of the Dragon è composta da dieci episodi e sarà trasmessa per intero su NOW e Sky Atlantic. Puoi usufruire dello sconto per provare Sky Q a soli 9 euro per il primo mese.

House of The Dragon: prima puntata gratis su YouTube

Spin-off prequel de Il Trono di Spade, House of the Dragon è basato sul romanzo “Fire and Blood” di George R.R. Martin. La serie, composta da 10 episodi distribuiti settimanalmente, racconta il conflitto fratricida della casata Targaryen, due secoli prima rispetto le vicende narrate nel racconto originale.

Prodotta ancora da HBO, con regia affidata a Miguel Sapochnik, già regista de Il Trono di Spade e colonna sonora a Ramin Djawadi, vincitore di due Emmy per le musiche della serie TV principale, House of the Dragon ha già raccolto numerosi consensi da parte degli appassionati e della stampa che parlano di un prodotto capace finora di riscattare le ultime deludenti puntate di Game of Thrones.

Adesso puoi averne un assaggio grazie alla prima puntata disponibile gratuitamente su YouTube. Poi potrai decidere di guardare il resto optando per NOW o per la prova di Sky Q a soli 9 euro per il primo mese ancora disponibile in offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.