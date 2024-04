HP 15s: notebook Windows 11 con Intel Core al MININO STORICO

Amazon propone oggi al suo prezzo minimo storico il notebook HP 15s. È un portatile adatto alla produttività, allo studio, alla navigazione e all’intrattenimento multimediale nel tempo libero. Approfitta subito del forte sconto e mettilo nel carrello, per riceverlo già entro un paio di giorni senza alcuna spesa di spedizione. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home con licenza ufficiale Microsoft per ricevere ogni aggiornamento rilasciato e le nuove funzionalità distribuite, a partire da quelle legate all’intelligenza artificiale.

Prezzo minino storico per il notebook HP 15s

Ecco quali sono le specifiche tecniche integrate nel suo design compatto ed elegante: display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, processore Intel Core i5-1235U con chip grafico Intel Iris Xe, 8 GB di RAM, unità SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati, moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless, webcam con microfono, altoparlanti, batteria con autonomia elevata, due porte USB Type-A, una Type-C, uscita video HDMI, lettore SD e jack audio. Per tutti gli altri dettagli rimandiamo alla scheda completa.

Approfitta del forte sconto di oggi e acquista il notebook HP 15s, nella configurazione appena descritta e nella colorazione Argento, al prezzo finale di soli 529 euro. L’affidabilità del marchio, tra i leader del settore PC, ne garantisce la qualità e la durata nel tempo.

L’offerta è proposta da Amazon, che si occupa direttamente della vendita e della spedizione, assicurando inoltre la consegna gratuita prevista già entro un paio di giorni a chi effettua subito l’ordine. Si tratta del minimo storico e non sappiamo fino a quando rimarrà attiva la promozione.