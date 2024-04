HP 15s: sconto 150€ sul laptop Windows 11 con Intel Core i7

Segnaliamo l’offerta a tempo di Amazon che mette in vendita il laptop HP 15s con uno sconto di 150 euro rispetto al listino ufficiale. Le caratteristiche del notebook, dotato di una notevole potenza di calcolo e di un design elegante, lo rendono perfetto per il lavoro, ma non solo, anche per lo studio e per l’intrattenimento multimediale nel tempo libero. Il sistema operativo è Windows 11 Home con licenza ufficiale Microsoft.

Offerta a tempo su Amazon: HP 15s a -150€

Ecco quali sono le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: display Full HD da 15,6 pollici con superficie antiriflesso, processore Intel Core i7-1255U con chip grafico Intel Iris Xe, 16 GB di RAM di tipo DDR4, un’unità SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati, webcam HD con microfono, altoparlanti realizzati in collaborazione con Bang & Olufsen, moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless, lettore di impronte digitali per l’autenticazione, porte USB Type-A e Type-C, lettore SD, uscita video HDMI, jack audio e batteria con autonomia elevata. Rimandiamo alla scheda completa per tutte le altre informazioni.

L’offerta a tempo di oggi propone il laptop HP 15s, nella configurazione appena descritta e nella colorazione Argento, al prezzo finale di soli 649 euro invece di 799 euro come da listino. Lo sconto di 150 euro è applicato in automatico, non c’è bisogno di attivare coupon né di inserire codici promozionali: per approfittarne è sufficiente metterlo nel carrello.

Amazon si occupa direttamente della vendita e della spedizione, assicurando la consegna gratuita a domicilio già entro un paio di giorni per chi sceglie di effettuare l’ordine adesso.