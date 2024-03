HP All-In Plan: la stampante è a noleggio

Ti serve una stampante, ma non vuoi affrontare la spesa necessaria per l’acquisto perché pensi che non la utilizzerai con regolarità? HP ti propone il noleggio con il nuovo servizio All-In Plan. O, almeno, è ciò che ha iniziato a fare oltreoceano. È l’iniziativa appena lanciata dal marchio, con prezzi a partire da 6,99 dollari al mese per un modello della serie ENVY e un volume di stampa fino a 20 pagine.

Il noleggio della stampante con HP All-In Plan

Il prezzo varia a seconda delle esigenze di ognuno, arrivando a 35,99 dollari al mese per una OfficeJet Pro e fino a 700 pagine. Nel caso in cui si decidesse di sforare rispetto all’utilizzo preventivato, verrebbe applicato un costo aggiuntivo pari a 1 dollaro per ogni 10/15 pagine.

Il successo di All-In Plan è tutto da verificare. Molti potrebbero essere frenati dal vincolo di due anni imposto come periodo minimo per il noleggio e dalla necessità di restituire il dispositivo in caso caso di mancato rinnovo della sottoscrizione. Inoltre, se la cancellazione avviene dopo i 30 giorni di prova iniziali, si può andare incontro a spese extra fino a 270 dollari.

La sottoscrizione dà diritto ad accedere a un’assistenza 24/7 per la risoluzione di ogni eventuale problema. Al momento il noleggio delle stampanti non risulta ancora attivo in Italia.

Un nuovo modello di business

Il lancio dell’iniziativa può essere interpretato come l’ennesima conferma di un cambio di rotta per il modello di business adottato da HP. Una nuova direzione già intrapresa negli anni scorsi con servizi come Instant Ink, per ricevere le cartucce di inchiostro o i toner direttamente casa, con gli ordini inoltrati in modo automatico.

Quella del gruppo è una visione che molti non hanno accolto nel migliore dei modi, soprattutto per quanto riguarda la politica adottata nei confronti dei ricambi non originali. A questo proposito rimandiamo a un recente articolo dedicato.