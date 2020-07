HP presenta Managed Print Cloud Services

Si chiama Managed Print Cloud Services e come si può intuire già dal nome è il nuovo servizio basato sul cloud offerto da HP ad aziende e organizzazioni che necessitano di un modo innovativo per la gestione del parco stampanti.

La gestione delle stampanti HP sul cloud

Focus sull’ottimizzazione dei tempi e delle risorse così come sulla personalizzazione in modo da offrire soluzioni automatizzate e ritagliate su misura per rispondere alle specifiche esigenze, tutto questo senza dimenticare gli accorgimenti implementati sul fronte della sicurezza con l’obiettivo di garantire un adeguato livello di tutela ai documenti trasmessi. Questo il breve commento di David Prezzano, GM e Global Head della divisione Print Services and Solutions di HP.

I nostri clienti sono alla ricerca di soluzioni semplici, sicure e intuitive per migliorare le loro performance e generare risultati. Siamo concentrati nel fornire servizi e soluzioni che sanno in che modo lavorate, che anticipano le vostre necessità e a costi ottimali.

La novità arriva in un momento delicato per il business di HP legato alle stampanti. I risultati finanziari pubblicati a fine maggio parlano di una flessione del 19% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente, ma al tempo stesso l’azienda ha registrato un buon interesse nei confronti del servizio Instant Ink che offre piani mensili per la fornitura automatica dell’inchiostro. Il nuovo CEO Enrique Lores ha parlato di un periodo complicato lasciato alle spalle per questioni legate a problemi sia nelle fornitura sia nella domanda, guardando avanti con l’obiettivo di accelerare puntando anzitutto sui servizi.

In concomitanza con l’annuncio di Managed Print Cloud Services anche quello che conferma il supporto a Universal Print, la piattaforma di Microsoft sempre basata sul cloud e sempre dedicata alla gestione delle stampanti.