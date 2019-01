HP: laptop, ibridi, Chromebook e AiO al CES 2019

HP si presenta al CES 2019 con alcune interessanti novità in ambito business. Tre, in particolare, i dispositivi in evidenza:

HP Elitebook X360 830 G5

Il nuovo Elitebook X360 830 G5 altro non è se non la versione convertibile del già noto 830 G5. La novità sostanziale sta quindi nello snodo che consente di capovolgere il display trasformando il laptop in un 2-in-1, peraltro con la possibilità di scegliere tra un display da 13,3 pollici ad alta luminosità di tipo “Sure View” (soluzione in grado di allontanare i contenuti dello schermo da sguardi indiscreti), oppure una opzione di minor costo e limitata ad una definizione FHD.

Le specifiche sono di alto profilo: 32GB di RAM, storage SSD fino a 2TB, Intel Core i7 di ottava generazione, mentre la scheda grafica scelta è una Intel UHD Graphics 620.

L’utilità del display convertibile si esprime appieno in sinergia con la Active Pen di HP, non inclusa nell’offerta. Non ancora disponibili i prezzi con cui il device sbarcherà in area EMEA.

HP EliteOne 800 AiO G5

23,8 pollici di diagonale per un All-in-One con screen privacy integrato “che offre prestazioni grafiche desktop in un design elegante e compatto“. L’opzione “screen privacy” è una novità per il comparto AiO ed il design del dispositivo lo rende sicuramente iconico ed elegante.

HP Chromebook x360 14 G1

Nell’anno in cui Acer si presenta al CES scommettendo su Chromebook con cuore AMD, HP presenta invece “il primo Chromebook HP in grado di supportare un processore Intel Core i7“, promettendo massima fluidità nella gestione di videochiamate, schede e app. Ma anche HP sembra voler cedere alle lusinghe AMD, ed è per questo motivo che l’impegno al CES si sdoppia con il Chromebook 14: AMD A4 e AMD A6 sono le opzioni disponibili per un device low cost destinato a giungere sul mercato pressoché con la stessa tempistica della concorrenza Acer.