HP Chromebook 14a: un AFFARE da prendere al volo (-29%)

l'HP Chromebook 14a è la soluzione ideale per te

HP Chromebook 14a: sono rimasti gli ultimi pezzi a disposizione

Una delle caratteristiche distintive di questo Chromebook è il sistema operativo ChromeOS, sviluppato da Google. Grazie a questo sistema, il laptop rimane sempre veloce, efficace e sicuro. I Chromebook si aggiornano automaticamente, garantendo al tuo dispositivo ottimizzazioni software e nuove funzionalità di sicurezza nel tempo, mantenendo le prestazioni al massimo livello.

Sotto il cofano, l’HP Chromebook 14a è alimentato dal potente processore Intel Celeron N4120, a basso consumo energetico con una frequenza fino a 2,6 GHz e 4 core. La memoria integrata da 4 GB LPDDR4 a 2400 MHz garantisce un multitasking fluido, mentre l’unità di archiviazione SSD da 64 GB eMMC assicura un avvio istantaneo e un’esperienza utente senza intoppi.

Il display da 14 pollici offre una risoluzione Full HD di 1920 x 1080p, con tecnologia IPS, Micro-Edge e antiriflesso. La luminosità di 250 nits e la copertura del 45% NTSC garantiscono colori vivaci e dettagli nitidi.

La tastiera dal design elegante, con tasti dal profilo sottile e una corsa di 1,5 mm, offre una digitazione confortevole e una produttività elevata. Il laptop vanta un’autonomia eccezionale fino a 12 ore e 30 minuti, perfetta per lavorare in mobilità senza interruzioni. Inoltre, la funzione di Ricarica Rapida (HP Fast Charge) consente di caricare il 50% della batteria in soli 45 minuti.

Dal punto di vista del design, l’HP Chromebook 14a presenta un elegante chassis argento minerale, con una tastiera realizzata in plastica riciclata, dimostrando l’impegno di HP verso la sostenibilità ambientale.

Con porte USB Type-C, USB 3.0 e jack audio per cuffie/microfono, questo laptop pesa solo 1,46 kg e ha uno spessore di soli 1,79 cm, rendendolo perfetto per l’uso in mobilità.

l'HP Chromebook 14a, il compagno ideale per la tua produttività quotidiana

