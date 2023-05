Crolla il prezzo di HP Chromebook 15a: -151 euro

HP Chromebook 15a è il notebook che consigliamo a tutti coloro che sono alla ricerca di un modello economico, potente e versatile. È adatto sia a gestire le operazioni base della produttività sia allo studio e all’intrattenimento. Oggi merita un passaggio su queste pagine poiché si trova in forte sconto su Amazon, con un’offerta che lo porta al prezzo minimo storico.

L’affare del giorno su Amazon: -151 euro per HP Chromebook 15a

Il sistema operativo è ChromeOS, costantemente aggiornato in automatico da Google e con accesso alla piattaforma Play Store per il download delle applicazioni Android. Di seguito, invece, le più importanti specifiche tecniche integrate nel design compatto ed elegante del portatile: display da 15,6 pollici con superficie antiriflesso e risoluzione HD (1366×768 pixel), processore Intel Celeron M4500 con chip grafico Intel UHD 600, 8 GB di RAM LPDDR4, 128 GB di memoria interna eMMC per l’archiviazione dei dati, Wi-Fi, Bluetooth, webcam HD con microfono, altoparlanti, due porte USB Type-C, una USB 3.0 Type-A, jack audio e autonomia elevata fino a undici ore e mezza con ricarica rapida Fast Charge. Se desideri conoscere altre informazioni, sono tutte riportate nella scheda del prodotto.

Amazon garantisce la disponibilità immediata e la spedizione gratuita a domicilio in un paio di giorni. Ciò significa che, effettuando subito l’ordine, si è certi di ricevere HP Chromebook 15a nella configurazione appena descritta entro metà settimana, direttamente a casa.

In questo momento è possibile acquistare il notebook al prezzo finale di soli 299 euro, il più basso di sempre, grazie allo sconto di 151 euro applicato in automatico dall’e-commerce. Un’ottima occasione per allungare le mani su un computer versatile e completo di tutto ciò che serve per il lavoro, lo studio, la navigazione e l’intrattenimento multimediale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.