Il Chromebook di HP: che OCCASIONE su Amazon

Difficile trovare un rapporto qualità-prezzo migliore rispetto a quello offerto dai laptop con Chrome OS, non per niente la categoria è andata sold out nel periodo in cui tutti hanno fatto ricorso a smart working e didattica a distanza. Ne fa parte il modello HP Chromebook X360 14b, oggi proposto con uno sconto interessante sul listino su Amazon.

HP Chromebook X360 14b in sconto su Amazon: l'offerta

Queste le specifiche tecniche su cui potrai contare per lavoro, studio, navigazione e intrattenimento: display touchscreen da 14 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), processore Intel Celeron N4020, GPU Intel UHD Graphics 600, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna, lettore di schede, WiFi, Bluetooth, webcam Wide Vision 720p con microfono, altoparlanti Bang&Olufsen, porte dedicate alla connettività (inclusa una USB-C) e batteria capiente. Trovi tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Come scritto in apertura, il sistema operativo è Chrome OS, costantemente aggiornato da Google con l'inclusione di nuove funzionalità e patch per la sicurezza. C'è anche la possibilità di eseguire le applicazioni Android distribuite su Play Store. Le dimensioni di HP Chromebook X360 14b sono ‎22,6×32,4×1,88 centimetri, il peso si attesta a 1,46 chilogrammi. Oggi lo puoi acquistare approfittando dello sconto su Amazon al prezzo di soli 379,99 euro invece di 449,99 euro come da listino. La spedizione è gratuita e immediata.