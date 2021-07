Honor Watch GS Pro, prezzo FOLLIA per poche ore

Quali progetti hai per l'estate? Se sarà un'estate sportiva, di attività fisica e di attenzione al movimento, allora Honor ha un regalo per te fino alle ore 20 di questa sera: si tratta di uno sconto del 44% su Honor Watch GS Pro e vale ben 110 euro. Il prezzo dello smartwatch per sportivi, infatti, scende a soli 139€ per pochissime ore, il tempo necessario per un rapido passaparola e per farlo proprio in tempo utile per metterlo al polso prima della partenza.

Honor Watch GS Pro, sconto TOP

Honor Watch GS Pro mette assieme l'intelligenza di un cuore “smart” e la resistenza di un corpo solido e robusto che ben si adatta ad ogni tipo di contesto. Che sia nuoto, corsa o arrampicata, tutto è pensato per poter servire al meglio gli sportivi più appassionati: batteria della durata di 25 giorni, certificazione IP68 agli agenti esterni, GPS.

Il cinturino resistente fa il paio con un display AMOLED da 1,39 pollici di diametro ed i sensori per il battito cardiaco si celano all'interno di uno spessore limitato a 13,6mm.

La connessione Bluetooth consente allo smartwatch di dialogare tanto con dispositivi Android, quanto con dispositivi iOS. L'interfaccia prevede “informazioni utili all'aperto, aiuto per le previsioni dei cambiamenti meteorologici, inclusi avvisi per condizioni meteorologiche avverse e visualizzazione di alba e tramonto, fasi lunari e di marea“. Un progetto pensato in tutto e per tutto per chi vuole respirare libertà all'aria aperta, sapendo di avere al polso un riferimento affidabile, resistente e connesso.

Meglio non dilungarsi oltre, perché il tempo è poco: appena 139 euro per chi arriva in tempo. Per un bracciale con maggior fantasia e tonalità azzurre, il link è invece questo.