FIFA 22 PS4/Xbox One in preordine con 20€ di sconto

La simulazione calcistica per eccellenza sta tornando e questa volta EA Sports promette di fare le cose in grande: il gameplay di FIFA 22 migliorerà nel nome del realismo, grazie alla HyperMotion Technology messa a punto per riprodurre i movimenti dei giocatori in modo fedele. Lo si può acquistare fin da subito, approfittando di uno sconto di ben 20 euro sul prezzo di listino per quanto riguarda le versioni destinate a PS4 e Xbox One.

Il preordine di FIFA 22 con 20€ di sconto: i link

Il testimonial scelto per la copertina del titolo è di nuovo Kylian Mbappé, fuoriclasse francese uscito a testa bassa dall'europeo in cui hanno trionfato gli azzurri. Per tutte le caratteristiche del gioco invitiamo a consultare la scheda dedicata. Questi i link per acquistare le versioni PlayStation 4 e Xbox One di FIFA 22 in preordine approfittando di un'ottima offerta.

Con il preordine si è certi di poter giocare a FIFA 22 fin dal day one, al lancio fissato per l'1 ottobre. Pronti a mettervi i parastinchi?