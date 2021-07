Hisense, Smart TV da 50 e 55 pollici: prezzi MAI visti

Se già le Hisense sono Smart TV note per l'ottimo rapporto qualità/prezzo, un ulteriore e profondo taglio del prezzo non può che creare la grande occasione che stavi aspettando per il tuo salotto. Sulla qualità già si è detto e già ormai la convinzione è diffusa: Hisense è un brand affidabile e qualitativo, in grado di mettere in campo pannelli Quantum Dot in grado di restituire grandiose sensazioni. Sul prezzo è Amazon a urlare la propria verità: -20% ulteriore, un prezzo che è ancor più basso rispetto a quello del Prime Day e un costo complessivo che scende da 559 a 449 euro: -20% che significano ben 110 euro risparmiati. Come a dire: un anno di Netflix già in tasca.

Hisense, prezzi mai visti

Il modello che ha messo a segno questa sforbiciata del prezzo è il 50U71QF, ULED 4K da 50″ con Dolby Vision HDR, Dolby Atmos e Alexa integrata. Si tratta di una tv distribuita in esclusiva su Amazon e che tra le specifiche prevede un profilo sicuramente molto alto se parametrato al prezzo di disponibilità attuale.

A farsi notare è anche il design Unibody superslim, con un pannello privo di cornice che ben si adatta tanto all'appoggio con Single Stand che appeso al muro. 449 euro è un prezzo che profuma di enorme tentazione, alla quale è dolce cedere sapendo che si tratta del miglior prezzo di sempre per questo modello da 50 pollici. Chi vuole salire a 55 pollici, invece, vedrà il prezzo salire a 549 euro, ma a fronte di uno sconto che è addirittura del 27% ormai da alcuni giorni: in questo caso il risparmio complessivo è di 200 euro, praticamente un intero campionato con DAZN.

Sono questi gli sconti ideali per chi si sta organizzando per la prossima stagione televisiva, sportiva di Home Cinema: una stagione in cui lo streaming la farà da padrona (e dove le Smart TV sono dunque una dotazione obbligata), ma anche una stagione nella quale le grandi emozioni meriteranno grandi superfici: i 50 pollici della 50U71QF sono la quota minima ideale per ogni salotto.