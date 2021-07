Wi-Fi potente in tutta casa scontato di quasi la metà con il D-Link Covr

Se la copertura del Wi-Fi a casa è un problema, allora puoi affidarti ad un buon kit mesh per garantire un segnale affidabile e potente in ogni ambiente. Noi ti suggeriamo il kit D-Link Covr-C1202, una soluzione estremamente efficace e funzionale, proposta da Amazon ad un prezzo incredibile.

Kit Wi-Fi mesh D-Link Covr-C1202: caratteristiche tecniche

La soluzione di D-Link è senza dubbio una delle più discrete, grazie al design dei dispositivi decisamente compatto ed elegante. Il kit in questione include due device, un router ed un satellite, in grado di coprire appartamenti di medie dimensioni, anche su più piani. La configurazione è estremamente semplice: basterà collegare il router al modem principale, e a questo associare il satellite. Il tutto avviene attraverso l’app dedicata, che con pochi e semplici passaggi ti permette di avere la rete pronta all’utilizzo in pochi minuti. Nome e password non cambieranno, il che rende ancor più semplice la gestione dell’intera rete domestica. La velocità offerta è di ben 1200Mbps su un sistema dual band, quindi pienamente compatibile con le connessioni in Fibra.

Non mancano alcune funzionalità indispensabili ormai per ogni dispositivo di rete, come il protocollo MU-MIMO. Questo permette una gestione intelligente del traffico, veicolando la banda a seconda della singola richiesta, in modo da offrire ad ogni dispositivo la massima velocità possibile. Comodo anche il passaggio automatico dei dispositivi, che trasferisce le apparecchiature connesse al satellite più vicino. Questo permette di avere costantemente il segnale più potente senza alcun intervento da parte dell’utente. Non manca neanche il parental control, che permette di limitare l’orario di navigazione, le fasce della giornata ed i siti accessibili per ogni singolo dispositivo. Una soluzione estremamente efficace, semplice e soprattutto sicura per i più piccoli, per avere una connessione sempre al massimo in ogni angolo della casa.

Grazie ad uno sconto del 47%, il kit da 2 dispositivi è acquistabile su Amazon a soli 95,24 euro per un risparmio di ben 84,66 euro sul prezzo di listino.