HP EliteDesk 800 G2: il Mini PC i5 potente come un desktop

Un Mini PC compatto, potente e a buon prezzo è possibile con l’HP EliteDesk 800 G2 in offerta su Amazon a soli 249 euro. Un piccolo computer ricondizionato equipaggiato con un processore Intel Core i5 dalle prestazioni eccezionali, perfetto sia per la casa che per l’ufficio.

Mini PC HP EliteDesk 800 G2: caratteristiche tecniche

Il design è piuttosto interessante, grazie a dimensioni davvero ridotte ed un profilo estremamente sottile è possibile posizionarlo davvero ovunque. All’interno ospita un processore Intel Core i5-6500 quad-core con una frequenza massima di ben 3,6GHz. A supportare la CPU ci pensano 8GB di memoria RAM e un SSD da 256GB, il tutto naturalmente espandibile. La RAM, infatti, può raggiungere addirittura i 64GB grazie alla configurazione dual-channel. Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione, invece, è possibile sostituire tranquillamente l’SSD preinstallato. Si tratta di una configurazione piuttosto performante, rivolta soprattutto all’utilizzo professionale. Il sistema risulta estremamente reattivo e capace di gestire anche i flussi di lavoro più impegnativi. Tuttavia, rappresenta un’ottima scelta anche per chi vuole una vera alternativa ai tradizionali mid-tower, con un ingombro estremamente ridotto.

Dal punto di vista della connettività non lascia desiderare assolutamente nulla. Le porte USB sono quattro e tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Sul pannello frontale, inoltre, si aggiunge una porta USB Type-C ideale per il collegamento dei dispositivi mobili. Tre le uscite audio/video, una HDMI e due DisplayPort, che consentono di gestire fino a 3 monitor contemporaneamente con una risoluzione massima di 4K. Una soluzione indispensabile proprio per l’ambiente professionale, in cui è richiesta la gestione di grandi flussi di lavoro, sfruttando un’area decisamente più ampia. Immancabile la porta RJ45 Gigabit LAN per ottenere le massime prestazioni di rete attraverso la connessione via cavo.

Grazie ad un consistente calo di prezzo, il computer può essere acquistato su Amazon a soli 249 euro con spedizione Prime.