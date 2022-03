Questo Mini PC di HP è in sconto su Amazon

Se stai cercando un Mini PC dal prezzo accessibile e proveniente da un marchio noto, oggi puoi prendere in considerazione il modello HP EliteDesk 800 G2 in sconto su Amazon. Le dimensioni sono pari a 180x180x40 mm, il peso si attesta a 1,3 Kg. Si tratta di un prodotto rigenerato, il cui funzionamento perfetto è garantito dal colosso dell’e-commerce.

HP EliteDesk 800 G2: lo sconto di oggi

Diamo uno sguardo alle più importanti specifiche tecniche integrate: processore Intel Core i5, GPU ‎Intel HD Graphics 530, 8 GB di RAM, unità SSD da 256 GB per lo storage, slot Ethernet, sei porte USB 3.0 Type-A e una USB 3.1 Type-C, due jack audio e doppia uscita video. Tutto gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Come si legge nella descrizione completa, il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale Microsoft che assicura la ricezione puntuale di tutti gli aggiornamenti rilasciati. Lo stesso vale per le patch correttive.

In questo momento hai la possibilità di acquistare HP EliteDesk 800 G2 al prezzo finale di soli 239 euro, con disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio in un giorno gestita direttamente da Amazon. Come scritto in apertura, si tratta di un prodotto rigenerato: tecnicamente perfetto, testato, pulito e in buone condizioni ottiche. Gode di una garanzia da 12 mesi.

