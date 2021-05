HP EliteOne 800 G8: all-in-one per videoconferenze

HP ha annunciato un PC all-in-one che rappresenta una delle migliori soluzioni per le videoconferenze. Il nuovo EliteOne 800 G8 possiede un ampio schermo, una webcam integrata, audio con riduzione del rumore e ventole silenziose, nonostante la potenza dei processori Intel Core di undicesima generazione. Sarà in vendita nei prossimi giorni.

HP EliteOne 800 G8 per le videoconferenze

HP EliteOne 800 G8 viene offerto in due versioni con schermo da 23,8 e 27 pollici, risoluzione fino a 2560×1440 pixel, trattamento antiriflesso e filtro per la luce blu. La dotazione hardware comprende inoltre i processori Intel Core di undicesima generazione (fino al Core i9), fino a 64 GB di RAM e SSD fino a 2 TB.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.0 e Gigabit Ethernet. Sono inoltre presenti due porte USB Type-C, tre porte USB Type-A, uscite HDMI e DisplayPort. La webcam a scomparsa (opzionale) da 5 megapixel può rilevare il volto in modo da centrare l’inquadratura e migliora automaticamente la qualità delle immagini in base alle condizioni di illuminazione.

Il sistema audio offre l’eliminazione del rumore di fondo tramite intelligenza artificiale e varia automaticamente il volume in base alla distanza dell’utente dal microfono. Altre tecnologie riducono al minimo il rumore delle ventole, consentono di scaricare le email quando il PC è in standby e bloccano l’accesso al sistema operativo se l’utente si allontana.

Non mancano ovviamente vari tool per la sicurezza e la gestione all’interno dell’azienda. HP EliteOne 800 G8 sarà disponibile entro fine mese. Il prezzo non è stato comunicato.