HP Envy Photo 6230: stampa le tue foto con la massima semplicità

Quella che ti suggeriamo oggi è un’interessante stampante multifunzione, ideale per la stampa in casa delle fotografie. Si tratta della HP Envy Photo 6230, una soluzione decisamente versatile per chi desidera non solo una tradizionale stampante per fogli A4, ma una che possa mettere su carta i propri momenti più belli.

Stampante multifunzione HP Envy Photo 6230: caratteristiche tecniche

Il design è piuttosto tradizionale e compatto, in una veste completamente nera. Ottimi i pulsanti retroilluminati, di cui uno solo fisico (quello on/off). Sulla parte frontale, infatti, spicca l’ottimo display touchscreen da cui gestire tutte le impostazioni di stampa. Ottima la presenza di un vassoio dedicato alla carta fotografica. Questo consente di poter scegliere ogni volta il tipo di stampa da effettuare, senza la necessità di sostituire la carta all’interno. Nella parte superiore, inoltre, non manca uno scanner che permette di scannerizzare sia i tradizionali fogli A4, che le fotografie così da semplificarne la copia. Dal punto di vista della praticità sicuramente una delle stampanti più comode da utilizzare e trasportare in questa fascia di prezzo.

Non manca una comoda applicazione disponibile per dispositivi iOS e Android. Questa consente di stampare praticamente da qualsiasi dispositivo, fisso o mobile che sia. Presente la connessione Wi-Fi integrata, così da collegare la stampante alla rete e condividerla con tutti gli utenti connessi. Non manca la funzione fronte/retro automatica, comoda per la stampa di documenti, indispensabile per un ufficio. Uno degli aspetti più interessanti della proposta di HP, però, è il servizio Instant Ink. All’interno della confezione è presente un coupon per fruire di 4 mesi di servizio gratuito. Questo permette di risparmiare notevolmente sul costo delle cartucce, che verranno consegnate gratuitamente direttamente a casa.

Grazie ad uno sconto del 27% la HP Envy Photo 6230 può essere acquistata su Amazon a soli 79,98 euro per un risparmio di circa 30 euro sul prezzo di listino.