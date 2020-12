Compatta, multifunzione ed economica: HP ENVY Pro 6422 è una stampante con specifiche che la rendono adatta all’ufficio e a chi lavora da casa in smart working. Oggi è proposta in offerta su eBay con uno sconto del 20% sul prezzo di listino, una buona occasione per chi sta cercando un prodotto evoluto e versatile.

La stampante HP ENVY Pro 6422 a -20% su eBay

Tra le caratteristiche il supporto al WiFi per la trasmissione dei documenti in modalità wireless, dal computer così come da smartphone e tablet. Funge inoltre da fotocopiatrice, da scanner per la digitalizzazione del cartaceo e all’occorrenza anche da fax. Ancora, supporta la stampa senza bordi e quella fronte-retro in formato A4.

HP ENVY Pro 6422 arriva a una velocità di 17 ppm a colori e a 20 ppm in bianco e nero. La colorazione proposta in offerta al prezzo di 79,99 euro invece di 99,99 euro come da listino è quella bianca. Il prodotto si trova in Italia e viene inviato a domicilio subito dopo l’ordine con spedizione gratuita. L’affidabilità del venditore è garantita dagli oltre 200.000 feedback positivi ottenuti dagli altri clienti di eBay.