Alla ricerca di una nuova SSD? Quella della linea Samsung 860 EVO con capacità pari a 500 GB è oggi proposta in offerta sullo store online di Mediaworld a meno di metà prezzo. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire considerano la qualità assicurata dal marchio e il tanto spazio messo a disposizione.

SSD in sconto: Samsung 860 EVO da 500 GB su Mediaworld

Il form factor è quello da 2,5 pollici adatto all’installazione in computer desktop, laptop o per l’utilizzo come dispositivo da dedicare allo storage. Le prestazioni e l’affidabilità sono garantite dall’impiego della tecnologia V-NAND e di controller potenziati: si arriva a una velocità di 550 MB/s in fase di lettura e a 520 MB/s in scrittura con dimensione del buffer TurboWrite ampliata a 78 GB rispetto ai modelli precedenti per garantire un trasferimento più rapido dei file.

All’elenco delle caratteristiche si aggiungono l’algoritmo ottimizzato ECC e la funzionalità Queued Trim che ottimizza la compatibilità con Linux. Al prezzo di 59,99 euro in sconto è difficile trovare di meglio sul fronte delle SSD. Il ritiro in uno dei tanti punti vendita del gruppo in Italia è gratuito, per la consegna a domicilio è chiesto un contributo di soli 2,99 euro.