Mini PC con Intel quad-core in offerta su Amazon

Oggi vogliamo proporvi un tradizionale mini PC, proposto da Amazon però con un ottimo sconto. Stiamo parlando del Minis Forum GN31, un computer adatto un po’ ad ogni esigenza, ad un costo davvero contenuto. Che si tratti di lavoro d’ufficio, di studio o semplicemente di intrattenimento, il GN31 è lo strumento ideale.

Minis Forum GN31: caratteristiche tecniche

Il computer ospita un processore Intel Celeron J3160, CPU con 4 core e 4 thread per una frequenza massima di 2,24GHz. Questo è accompagnato da 4GB di memoria RAM ed un SSD NVMe da 128GB. Si tratta di una configurazione senza enormi pretese, ma in grado di gestire agevolmente il pacchetto Office o fruire dei contenuti multimediali e in streaming. Molto comoda tuttavia la possibilità di espandere l’archiviazione di massa. Il PC infatti permette di alloggiare un hard disk secondario da 2,5 pollici fino a 2TB, oltre che sostituire lo stesso SSD con uno fino ad 1TB.

Dal punto di vista della connessione il dispositivo offre tutto ciò di cui si potrebbe avere bisogno. Quattro le porte USB di cui due 3.0, un’uscita HDMI che sommata all’uscita VGA permette configurazioni multimonitor ed una porta RJ45 per la connessione via cavo. Non manca un lettore di schede microSD ed un jack combinato da 3,5mm per la connessione di cuffie e microfono. Per quanto riguarda invece le reti senza fili, il PC offre sia il Wi-Fi per internet che il bluetooth per le periferiche.

Al prezzo di 143,99 euro su Amazon, con uno sconto di 36 euro sul prezzo di listino, è un piccolo affare per chi cerca un PC dalle discrete performance, compatto ed estremamente silenzioso.