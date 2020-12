Honor Router Wi-Fi 6+ in offerta su Amazon

Torna in sconto uno dei migliori router Wi-Fi attualmente disponibili sul mercato quando si parla di rapporto qualità/prezzo. Stiamo parlando naturalmente dell’Honor Router Wi-Fi 6+, un dispositivo utilissimo sia per l’ufficio che per la casa.

Honor Router Wi-Fi 6+: caratteristiche tecniche

L’Honor Router Wi-Fi 6+ è uno dei dispositivi più apprezzati negli ultimi tempi in cui la connessione ad internet si è convertita praticamente in un bene di prima necessità. Innanzitutto il router offre un chip LingXiao proprietario di Huawei che offre una velocità di trasferimento wireless fino a 2976Mbps, grazie alla connessione dual band. La stabilità ed affidabilità della rete è affidata a ben 4 antenne esterne che garantiscono una buona estensione della copertura.

Naturalmente il router dispone di tre porte LAN per connettere i dispositivi tramite cavo di rete. In questo modo è possibile ottenere le massime prestazioni che solo la rete cablata riesce a fornire. Molto interessanti però sono le 3 modalità di alimentazione: bassa, media e alta. In aggiunta è possibile programmare un timer per lo spegnimento mentre la funzione di risparmio energetico disattiverà il router quando non è connesso alcun dispositivo. Si tratta di soluzioni molto utili ad esempio in ufficio, in modo da evitare un consumo energetico inutile laddove la connessione non è necessaria. Possiamo ad esempio impostare un orario preciso in cui il router dovrà spegnersi, come dopo la chiusura.

Chiude il cerchio un design molto ricercato seppur minimal. Il router è estremamente sottile, così come le sue antenne ripiegabili, le quali permettono di riporre l’apparecchio praticamente ovunque. Attraverso un coupon attivabile direttamente dalla pagina del prodotto, Amazon permette di acquistarlo a soli 59 euro con uno sconto di ben 20 euro sul prezzo di listino.