HP Laptop 17, in SUPER sconto del 21% con ben 512 GB

Le innovazioni nell’informatica offrono sempre nuove possibilità e l’HP Laptop 17 non fa eccezione. Attualmente in offerta con uno sconto del 21% su Amazon, puoi acquistare questo notebook a soli 669,99€, precisamente il modello con ben 512 GB di memoria interna.

HP Laptop 17, ottimo per intrattenimento e lavoro

L’HP Laptop 17 si distingue per le sue specifiche tecniche avanzate, che lo rendono un dispositivo molto competitivo in questo segmento. Il processore AMD Ryzen 7 5700U è il cuore di questa macchina e offre prestazioni veloci e fluide perfette sia per il lavoro che per l’intrattenimento. Inoltre, 16 GB di RAM supportano efficacemente il multitasking e consentono di gestire facilmente più applicazioni contemporaneamente.

Uno dei maggiori punti di forze del dispositivo è il display. Grazie alle grandi dimensioni, ben 17 pollici, questo laptop diventa ideale per chi passa molto tempo nel guardare video, film o serie tv. La risoluzione Full HD garantisce un’eccellente nitidezza, rendendo ogni momento davanti allo schermo confortevole e produttivo.

Come accennato in precedenza, a supporto di tutto ciò è presente un grande spazio di archiviazione, ben 512 GB di memoria interna che permettono non solo grande libertà, ma anche un’eccellente velocità di accesso ai dati. Abbinato ad una batteria a lunga durata, circa 8 ore e 30 minuti, questo dispositivo è perfetto per chi ha bisogno di un computer affidabile e duraturo per lunghe ore di lavoro o di studio.

Non perdere l’occasione di acquistare l’HP Laptop 17 a soli 669,99€ con uno sconto del 21% attivo ancora per poco su Amazon. Offerte come questa non arrivano tutti i giorni, soprattutto su computer portatili che combinano ottimi processori, display godibili ed un’ottima capacità di archiviazione. In più a tutto ciò è presente anche un sistema operativo di tutto rispetto, cioè l’ultima versione di Windows 11.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.