Una stampante laser adatta all’ufficio delle piccole e medie imprese così come a chi si trova a lavorare da casa in smart working dovendo gestire un volume non indifferente di documenti cartacei (consigliata per un massimo di 1.500 pagine al mese): il modello HP Laser 107a è oggi proposto in offerta su eBay con il 29% di sconto sul prezzo di listino.

Stampante in offerta: HP Laser 107a a 69,99 euro

Come si può facilmente intuire dal nome si tratta di un modello con stampa monocromatica basato su tecnologia laser, con supporto al formato A4 e sistema di connessione al computer via cavo. Arriva alla velocità di 20 ppm. Tra le altre caratteristiche si segnalano la funzionalità Auto-Off per il risparmio energetico e la risoluzione 1200×1200 dpi che assicura un risultato finale di qualità elevata.

A proporre oggi HP Laser 107a su eBay al prezzo di 69,99 euro è un venditore italiano con oltre 200.000 feedback positivi, dunque l’acquisto può portato a termine in tranquillità. In seguito all’ordine si riceverà il prodotto direttamente a domicilio con spedizione gratuita in pochi giorni.