Ciabatta Belkin con protezione sovratensioni: solo 12,99€

Per quanto si possa fare la massima attenzione, sappiamo che le nostre apparecchiature elettroniche sono in costante pericolo. Sovratensioni e picchi di corrente possono capitare, danneggiando in maniera più o meno significativa i nostri amati dispositivi. Per questo oggi vi suggeriamo una multipresa di Belkin in grado di offrire una protezione ai dispositivi che alimenta.

Multipresa Belkin con protezione da sovratensioni: le caratteristiche

Grazie ad un cavo lungo ben 2 metri potremo posizionare in maniera piuttosto agevole la multipresa. Il led presente sotto il tasto invece segnala se la presa è collegata alla messa a terra o meno. Naturalmente il tasto a cui facciamo riferimento, è il tasto on/off che permette di spegnere tutte le apparecchiature collegate. La proposta di Belkin offre ben 4 prese Schuko a cui collegare l’alimentatore dei nostri dispositivi. Naturalmente la multipresa si adatta tranquillamente sia a casa che in ufficio, ma forse è proprio in questo ultimo caso che trova maggiore rilievo.

Collegando infatti l’alimentazione dei PC, o magari di un NAS, presenti in ufficio, faremo si che in caso di sovratensioni o picchi di corrente i dati saranno protetti. La presa di Belkin ha una protezione CA a tre linee fino a 525 joule. Assorbendo l’energia in eccesso, impedisce eventuali danni alle apparecchiature tenendo al sicuro quindi i dati contenuti in esse. Se tutto questo però non bastasse a rassicurarvi, allora ci pensa la particolare garanzia offerta da Belkin. Se infatti un dispositivo dovesse danneggiarsi mentre è collegato alla multipresa della società, sarà quest’ultima a provvedere alla sua riparazione o sostituzione. Insomma a soli 12,99 euro su Amazon con uno sconto del 35%, Belkin vi libera da ogni pensiero legato agli sbalzi di corrente.