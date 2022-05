HP OMEN 16 e Victus 15: notebook per gamer

HP ha annunciato due nuovi notebook con componenti hardware recenti in grado di offrire le massime prestazioni durante l’esecuzione dei giochi. OMEN 16 è il modello di punta e quindi il più costoso, mentre Victus 15 è la scelta ideale per gli utenti con badget ridotto. Il produttore statunitense comunicherà disponibilità e prezzi per l’Italia nelle prossime settimane.

HP OMEN 16 e Victus 15

Il nuovo HP OMEN 16 possiede uno schermo da 16,1 pollici con risoluzione massima di 2560×1440 pixel e refresh rate fino a 165 Hz. Il display ha un trattamento anti-riflesso e la certificazione Eyesafe che indica la bassa emissione di luce blu, oltre al sensore per la regolazione automatica della luminosità. Gli utenti possono scegliere configurazioni con processori Intel fino al Core i9-12900H o AMD fino al Ryzen 9 6900HX, abbinati rispettivamente alle schede video NVIDIA fino alla GeForce RTX 3070 Ti o AMD fino alla Radeon RX 6650M.

La dotazione hardware comprende inoltre RAM DDR5-4800 fino a 32 GB, SSD PCIe Gen 4 NVMe M.2 fino a 2 TB, slot per SD, connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2, altoparlanti stereo, tastiera retroilluminata, uscita HDMI 2.1, tre porte USB Type-A, due porte USB Type-C e due porte Thunderbolt 4 (modello Intel). Il prezzo non è stato comunicato. A titolo di confronto, la versione con processore Intel Core i7-11800H, 16 GB di RAM e scheda video NVIDIA GeForce RTX 3070 è disponibile su Amazon a 1.599,99 euro.

Il Victus 15 ha invece uno schermo da 15,6 pollici (risoluzione massima di 1920×1080 pixel e refresh rate fino a 144 Hz), processori Intel fino al Core i7-12700H o AMD fino al Ryzen 7 5800H, fino a 16 GB di RAM DDR4-3200, scheda video NVIDIA fino alla GeForce RTX 3050 Ti o AMD fino alla Radeon RX6500M e SSD fino a 1 TB.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.