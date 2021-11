HP Omen GT13-1019ng: 700 euro di sconto sul fisso con RTX 3080, incredibile!

Senza dubbio il periodo non è uno dei più favorevoli per assemblare un nuovo computer. Tuttavia, Amazon propone un’offerta decisamente interessante sull’HP Omen GT13-1019ng, un tower con Nvidia RTX 3080, una VGA che a causa della scarsa disponibilità è diventata ormai un pezzo raro proposto a prezzi folli. Considerata la convenienza, naturalmente il computer è andato sold out praticamente subito, ma è possibile prenotarlo al prezzo in offerta scontato di oltre 700 euro. Un affare imperdibile.

PC gaming mid-tower HP Omen GT13-1019ng: caratteristiche tecniche

Parliamo di una macchina che ospita un processore Intel Core i7-11700K, una CPU da 8 core e 16 thread ed una frequenza massima di 4,9GHz. Si tratta però della variante con moltiplicatore sbloccato, quindi è possibile overclockarla per ottenere prestazioni nettamente superiori rispetto all’11700 standard. Per la memoria RAM HP propone 16GB DDR4 HyperX con illuminazione RGB a 3200MHz. Naturalmente anche l’archiviazione è di altissimo livello, con l’SSD NVMe WD_Black da 512GB. Ovviamente, come anticipato in apertura, la scheda video è una Nvidia RTX 3080 da 10GB, la migliore proposta del team green attualmente sul mercato per i videogiochi. Si tratta chiaramente di una configurazione di fascia alta rivolta ai giocatori che non vogliono sentir parlare di compromessi. I componenti che la costituiscono sono tutti modelli top di gamma che offrono elevatissime prestazioni.

Il case è un modello proprietario, un mid-tower naturalmente completamente espandibile. Sul lato sinistro presenta un vetro temperato che offre una stupenda vista su tutto l’hardware interno. Sulla parte frontale troviamo una generosa ventola in immissione con Ring RGB, supportata da una ventola posteriore in espulsione per un corretto airflow. A queste si aggiunge la ventola in espulsione fissata al radiatore. Per la dissipazione della CPU, infatti, troviamo un cooler a liquido AIO personalizzato con il logo Omen in bella vista. Il pannello frontale offre due porte USB entrambe con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. A queste si affiancano i due jack separati per cuffie/altoparlanti e microfono oltre al pulsante di accensione. Inutile dire che il PC è perfettamente compatibile con Windows 11, che potrà essere installato gratuitamente non appena sarà disponibile l’upgrade.

Considerando il periodo, e la proposta di HP, ottenere uno sconto del genere su una configurazione come questa è praticamente un sogno. Grazie al Black Friday in anticipo puoi ugualmente prenotarla su Amazon a soli 2271,94 euro con uno sconto di oltre 700 euro sul prezzo di listino. Il PC verrà poi spedito non appena sarà nuovamente disponibile.