Apple AirPods Pro di 2ª generazione con custodia MagSafe scontate del 20%

Ottima occasione a portata di mano se da tempo stai considerando l’acquisto di un paio di wearable firmate da Casa Cupertino. Le famose Apple AirPods Pro sono quelle più quotate e se ami le punte in silicone, sono sicuramente quelle che fanno al caso tuo. Di seconda generazione e con custodia con ricarica MagSafe, beh, non ti privano di niente.

Abbinale ai tuoi prodotti Apple ma anche ad altri dispositivi in totale libertà. Approfitta ora dello sconto del 20% e non perdere un secondo. Su Amazon completi l’acquisto a soli 224€ potendo pagare anche a rate.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Apple AirPods Pro di 2a generazione, uno spasso usarle

Rispetto alle prime versioni di wearable firmate Casa Cupertino, le Apple AirPods Pro hanno un design in ear con punte in silicone che le rendono comode e stabili. Puoi muoverti senza avere il terrore di perderne una soprattutto quando ti alleni. A tal punto sappi che sono resistenti sia all’acqua che al sudore per non aver nessun dubbio.

Cosa le rende speciali? Sono tante le caratteristiche che hanno dalla loro parte. Conta che una volta che le indossi sei in un mondo tutto tuo personale grazie all’audio che si adatta al contento e allo spazio oltre alla cancellazione del rumore. Non ti preoccupare perché sono presenti due modalità, una di queste è dedicata ai discorsi. Cosa significa? Che se l’attivi, l’auricolare riconosce in automatico quando qualcuno è vicino a te e ti rivolge la parola amplificando la sua voce e riducendo il volume della musica.

Scontato dirti che ci sono i comandi attraverso i tap, la batteria dura un sacco di tempo e la qualità è superba.

Collegati al volo su Amazon dove acquisti i tuoi Apple AirPods Pro di 2a generazione a soli 224€ con lo sconto del 20%.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.