HP OMEN X 25: monitor a 240 Hz in sconto su Amazon

Gli utenti che cercano un buon monitor possono sfruttare l’offerta attuale di Amazon per HP OMEN X 25. Questo prodotto è particolarmente adatto al gaming, considerata l’elevata frequenza di refresh. Sono sufficienti 419,99 euro per il suo acquisto ed è possibile ricevere anche uno sconto del 40% sull’abbonamento Xbox Game Pass per PC.

HP OMEN X 25: sconto del 34% per il gaming monitor

HP OMEN X 25 ha un pannello TN da 24,5 pollici (1920×1080 pixel), trattamento antiriflesso, luminosità di 400 nit, rapporto di contrasto 1000:1 e tempo di risposta di 3 ms (1 ms con Overdrive). L’elevata frequenza di refresh (240 Hz) in abbinamento alla tecnologia NVIDIA G-Sync consente di avere immagini fluide e prive di effetto ghosting.

Le cornici su tre lati sono molto sottili, mentre la regolazione dell’inclinazione e dell’altezza (tramite pistone pneumatico) offre la massima ergonomia di visione. Durante le sessioni di gioco notturne è possibile utilizzare l’illuminazione ambiente che si adatta alle immagini sullo schermo.

Sul retro del monitor ci sono le porte HDMI 1.4 e DisplayPort 1.2, uscite audio analogica e digitale, due USB 3.0 e il pulsante di accensione. HP OMEN X 25 può essere acquistato su Amazon al prezzo di 419,99 euro, invece di 639,99 euro (sconto del 34%). Con questo prodotto è disponibile la promozione che prevede il 40% di sconto sull’abbonamento Xbox Game Pass per PC (3 mesi), quindi l’utente pagherà 17,99 euro, invece di 29,99 euro.