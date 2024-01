HP Pavilion x360 Convertibile: sconto ESCLUSIVO Amazon

Se sei alla ricerca di un laptop che unisca versatilità ed eccellenza, non perdere l’opportunità di acquistare il PC HP Pavilion x360 Convertibile, in offerta speciale del 13% su Amazon. Dotato del sistema operativo Windows 11 Home in modalità S, questo notebook offre un ambiente sicuro e ottimizzato per le prestazioni. L’installazione delle app solo dal Microsoft Store garantisce una protezione aggiuntiva. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 649,99 euro, anziché 749,99 euro.

HP Pavilion x360 Convertibile: mega sconto di 100 euro

Il processore Intel Core i3-1125G4, con 8 GB di RAM DDR4 e uno storage veloce SSD PCIe NVMe M.2 da 256 GB, assicura una potenza di elaborazione elevata e uno spazio di archiviazione sufficiente. Il display touch screen da 14 pollici con risoluzione Full HD offre una qualità visiva impeccabile, mentre la tastiera full-size e il touchpad Multi-Touch facilitano l’interazione.

Inoltre, potrai usufruire del servizio di finanziamento Cofidis come metodo di pagamento su Amazon. Grazie a questa opzione, avrai la possibilità di acquistare questo laptop straordinario in comode rate a tasso zero.

Con un’autonomia fino a 11 ore e la Ricarica Rapida (HP Fast Charge), questo laptop è perfetto per chi lavora in mobilità senza preoccupazioni di batteria scarica. Il design elegante, con chassis color argento, tastiera in plastica riciclata e audio B&O, rende questo dispositivo non solo potente ma anche esteticamente gradevole. Approfitta immediatamente dell’offerta su Amazon e acquista il PC HP Pavilion x360 Convertibile al prezzo competitivo di soli 649,99 euro. Non perdere ulteriore tempo, le scorte a disposizione sono quasi finite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.