HP PC 32s: il maxi schermo da 32 pollici a meno di 170 euro

Abbandona i soliti monitor da 24 e 27 pollici, perché Amazon propone l’HP PC 32s ad un prezzo ridicolo: solo 169 euro per uno schermo da ben 32 pollici. Un monitor di ottima qualità pensato soprattutto per i professionisti, ma capace di adattarsi a qualsiasi impiego, che potrai acquistare anche con la Carta del Docente.

Monitor HP PC 32s: caratteristiche tecniche

Il design è decisamente elegante, con bordi ultrasottili ed un supporto in metallo completamente argentato. Il pannello, come anticipato, ha una diagonale da ben 32 pollici con risoluzione Full HD e tecnologia IPS. Questa ti consentirà di godere al meglio dei colori, grazie ad una fedeltà impareggiabile rispetto alle soluzioni TN e VA. Il pannello, infatti, riesce a coprire il 99% dello spazio sRGB, mentre l’angolo di visione da 178 gradi garantisce una visione perfetta da ogni lato. Parliamo, inoltre, di un pannello flat, scelta dettata proprio dall’uso professionale a cui è indirizzato. Tuttavia, il tempo di risposta di soli 5ms consente di ottenere ottimi risultati anche durante le sessioni di gaming, perfetto in particolare per le console.

La connettività è piuttosto essenziale. Troviamo solo un ingresso HDMI e uno VGA, che ti consentono di collegare il tuo desktop, laptop o console appunto. Non mancano, però, le tecnologie indispensabili a chi trascorre molte ore al PC quotidianamente. Presente, infatti, la tecnologia Flicker Free che impedisce lo sfarfallio dell’illuminazione per un maggiore confort di visione. Allo stesso modo, la modalità Low Blue Light riduce drasticamente l’emissione di luce blu causa di arrossamento e irritazione agli occhi. Nel complesso, un monitor piuttosto semplice dal punto di vista funzionale, ma con grandi capacità sul piano della riproduzione cromatica e della versatilità.

Grazie ad uno sconto del 32%, il monitor HP PC 32s è disponibile a soli 169 euro su Amazon per un risparmio di ben 80 euro sul prezzo di listino.