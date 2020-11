Tutto ciò che serve a una postazione desktop racchiuso dentro a un monitor con design elegante e curato, bordi sottili a circondare il pannello e stile minimalista: il PC all-in-one di HP (modello 24-df0030nl) con display Full HD da 23,8 pollici oggi è proposto in sconto su Amazon per dare il via alla Settimana del Black Friday.

Black Friday: il PC all-in-one di HP in sconto

Queste le altre principali specifiche tecniche incluse: processore Intel Core i5-1035G1, scheda video NVIDIA GeForce MX 330 con 2 GB di memoria dedicata, 8 GB di RAM DDR4, unità SSD da 512 GB per lo storage, slot per la lettura di schede microSD, modulo WiFi, Bluetooth, webcam HD pop-up che compare solo quando necessario, microfono, altoparlanti integrati, Ethernet, quattro porte USB 3.0 e connessione HDMI per fonti video esterne.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Home con licenza ufficiale. Tutto questo al prezzo di soli 849,99 euro grazie all’offerta proposta oggi da Amazon in vista del Black Friday. Mouse e tastiera sono inclusi.