Samsung Galaxy Watch3, su Amazon scivola a -28%

Quando al polso si vuole uno smartphone, la scelta è spesso duplice: un Apple Watch (da 439 euro), per chi ha già deciso di volere un device di Cupertino, oppure una delle molte altre soluzioni disponibili. Tra queste ultime ad essersi imposta nel tempo è la famiglia Galaxy Watch, che a differenza di Apple ha scelto un design classico ed un display rotondo per unire il design classico degli orologi alle funzionalità “smart” che si richiedono ad uno strumento simile oggi.

Galaxy Watch3, -28% verso il Black Friday

A tutto ciò si aggiunga uno sconto del 28% ed ecco che il Galaxy Watch3 diventa una di quelle idee destinate a candidarsi subito per la corsa al Natale 2020.

Il Galaxy Watch3, disponibile sia in quadrante da 41mm che in quadrante da 45mm, è online per un prezzo che scende rispettivamente a 314,80 euro e 339,90 euro grazie agli sconti di questo incipit di Black Friday. Il prezzo è sceso progressivamente nelle ultime settimane fino a raggiungere il “plateau” di queste giornate, destinato quindi probabilmente a durare fino a tutta la prossima settimana di sconti.

Design classico, ricche funzionalità in interazione con il proprio smartphone, capacità di monitoraggio delle attività sportive e batteria da 247 mAh per garantire una giornata intera di operatività, notifiche e connessione. Un prodotto maturo, insomma, sul quale ci si possa affidare a colpo sicuro. Lo sconto è solo un invito ulteriore, a cui diventa difficile non cedere quando per Natale si sta pensando proprio a qualcosa da mettere al polso.