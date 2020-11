Forti sconti fin da oggi per la Settimana del Black Friday su Amazon, anche nella categoria Informatica: qui ne segnaliamo un paio comparsi nella sezione relativa alle soluzioni per lo storage, in particolare due SSD a marchio Lexar proposte in offerta in queste ore.

Le SSD di Lexar oggi in sconto su Amazon

Partiamo da quella con form factor da 2,5 pollici e capacità pari a 512 GB: il modello NS100 è acquistabile al prezzo di 53,95 euro. Con una velocità pari a 550 MB/s è l’ideale per coloro che desiderano un’alternativa migliore rispetto a un hard disk tradizionale in modo da rendere più rapido l’avvio del computer così come l’elaborazione dei contenuti.

C’è poi quella della linea Professional NM700 di tipo M.2 2280 compatibile con lo standard PCI Express che arriva addirittura a 3.500 MB/s. In questo caso il prezzo è di 84,48 euro invece di 120,69 euro come da listino. Una differenza di spesa però ampiamente giustificata dalle performance, di gran lunga più elevate.

Sono solo due delle tante offerte proposte da Amazon in questa settimana del Black Friday.