HP Probook da 14 pollici con 220 euro di sconto su Amazon

Il Prime Day rappresenta la migliore occasione per acquistare il prodotto adocchiato già da tempo, ad un prezzo estremamente conveniente. In una miriade di prodotti, tra i laptop, spicca senza dubbio l’HP Probook 440 G7, con uno sconto di ben 220 euro sul prezzo di listino. Si tratta di un PC ideale per la produttività: che si tratti di studio, di lavoro o di semplice intrattenimento, il Probook di HP è il compagno ideale.

Notebook: HP Probook 440 G7 con 220 euro di sconto per il Prime Day su Amazon

Quello che propone Amazon oggi è il Probook 440 G7, equipaggiato con un processore Intel Core i5-10210U quad-core con 8 thread ed una frequenza massima di addirittura 4,2GHz. A questo si affiancano 8GB di memoria RAM DDR4 e un SSD da 512GB. Particolarità del Probook è il display Full HD da 14 pollici touchscreen. In questo modo potremo utilizzare tutte le funzionalità di Windows 10 Professional, anche in modalità tablet, e semplificare qualsiasi tipo di lavoro, dalle presentazioni alla grafica grazie anche alla scheda video dedicata Nvidia MX250 da 2GB.

Non manca un lettore di impronte digitali per proteggere i dati in caso di furto o accesso da parte di persone diverse dal legittimo proprietario. Per quanto riguarda invece la connettività, il Probook 440 G7 offre davvero tutto. Presente il lettore di schede, insieme a 2 porte USB 3.1, una porta USB 2.0 alimentata, una porta USB Type-C ed una porta RJ45 per la connessione via cavo. Non manca l’ultima tecnologia per la connessione senza fili, il Wi-Fi 6 accompagnato da un modulo Bluetooth 5.0. Al prezzo di 779 euro attualmente su Amazon è un’offerta da non farsi sfuggire.