HP ti REGALA 100 euro con questo laptop Intel Core i7: scopri come

100 euro risparmiati semplicemente scegliendo OGGI di far tuo questo notebook HP. Se nel mirino hai già il “back to school” o se già stai pensando a come ti organizzerai la nuova postazione post-estiva, l'occasione è in questo HP 15s-fq2003sl con display da 15,6 pollici (definizione 1920×1080): 749,99 euro per poche ore, reiterando lo stesso prezzo vissuto per poche ore soltanto in occasione dello scorso Prime Day.

100 euro risparmiati se lo scegli subito, insomma, con garanzia di consegna gratuita e immediata.

Il laptop mette a disposizione della CPU 8GB di RAM, un SSD da 512 GB ed una autonomia che supera le 7 ore. La ricarica rapida garantisce tuttavia ben il 50% di autonomia in più con soli 45 minuti di pausa, dunque la giornata lavorativa o di studio è ampiamente garantita.

Un laptop robusto e potente, con sistema operativo Windows 10 Home e grafica Intel Iris Xe, ideale per la normale produttività quotidiana così come per una attività lavorativa standard: a far gola è il 12% di sconto garantito oggi, occasione per far proprio un notebook HP ad un prezzo calmierato rispetto alla sua soglia tradizionale. Un “cogli l'attimo” di quelli che Amazon mette spesso a disposizione, ma che durano poche ore e accontentano soltanto quanti riescono ad arrivare rapidi sull'opportunità.