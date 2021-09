HP Slim Desktop S01: un vero e proprio desktop a prezzo eccezionale

Se per quanto pratici e comodi, i Mini PC non rispettano le tue esigenze, è chiaro che l’unica alternativa è una vera configurazione desktop. Per questo ti riportiamo un’ottima offerta sull’HP Slim Desktop S01, un PC dalle buone performance dotato della totale espandibilità che caratterizza queste macchine.

Computer desktop HP Slim Desktop S01: caratteristiche tecniche

Pur essendo un vero e proprio desktop, la soluzione di HP offre un formato piuttosto compatto, dall’estetica minimale, ma ricercata. Le linee morbide del case e la texture sul pannello frontale si adattano perfettamente a qualsiasi ambiente. A spingere il sistema ci pensa un Intel Pentium Gold G6405, una CPU da 2 core e 4 thread con una frequenza massima di 4,1GHz. A questo si affiancano 8GB di memoria RAM DDR4 e un SSD NVMe da 256GB. Naturalmente sia la memoria RAM che lo spazio di archiviazione sono completamente espandibili, con moduli standard DDR4 e SSD/HDD interni di qualsiasi tipo. Si tratta di una configurazione senza enormi pretese dal punto di vista prestazionale, ma ideale per le attività quotidiane. Che si tratta di studio, lavoro o intrattenimento, il computer riesce a gestire qualsiasi operazione con una buona velocità e fluidità.

Dal punto di vista delle connessioni troviamo tutto ciò di cui potremmo avere bisogno. Le porte USB sono ben 8, di cui le 4 frontali tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Due le uscite audio/video, una HDMI e l’altra VGA, che permettono di collegare contemporaneamente due monitor con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Presente un pratico lettore di schede microSD/SD frontale, utile anche per espandere eventualmente lo spazio di archiviazione in maniera rapida ed economica. Non mancano naturalmente la porta RJ45 Gigabit LAN oltre al Wi-Fi dual band ed il Bluetooth. Sulla scheda madre, inoltre, sono presenti due slot di espansione PCIe oltre ad un secondo slot M.2 per SSD. Indiscutibilmente le possibilità di espansione sono maggiori rispetto ad un Mini PC, e compatibili con un ventaglio di periferiche decisamente più ampio.

Se quindi un PC desktop è ciò che ti serve, l’HP Slim Desktop S01 è acquistabile su Amazon a soli 399,99 euro con uno sconto di ben 80 euro sul prezzo di listino.