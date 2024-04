HP Sprocket Studio Plus quasi a metà prezzo: offerta a tempo

Una segnalazione veloce per l’offerta a tempo su Amazon che taglia quasi a metà il prezzo di HP Sprocket Studio Plus. Si tratta di un modello compatto con supporto alla connettività Wi-Fi e Bluetooth per ottenere foto in formato 4×6 pollici (100×148 millimetri) con risoluzione elevata e su un supporto destinato a durare negli anni, resistendo agli strappi, alle sbavature e al contatto con l’acqua.

Forte sconto su HP Sprocket Studio Plus

La tecnologia utilizzata è quella della sublimazione del colore, così da ottenere un risultato luminoso mediante un processo rapido e senza dover attendere l’asciugatura. Ogni operazione può essere gestita con una comoda applicazione sullo smartphone o sul tablet (disponibile nelle versioni per Android e iOS), con la possibilità di aggiungere uno stile personalizzato alle immagini decorandole con adesivi, cornici e filtri. Per altre informazioni consultare la scheda del prodotto.

In questo momento, HP Sprocket Studio Plus può essere tua al prezzo finale di 102 euro invece di 199 euro come da listino, dunque quasi a metà prezzo. Nella confezione sono inclusi, oltre ovviamente alla stampante compatta, anche un pacchetto con ben 108 fogli e 2 cartucce, così da poterle sostituire una volta esauste attraverso lo scomparto laterale. L’alimentazione avviene da una fonte esterna, in quando non è presente una batteria integrata.

L’articolo è venduto e spedito direttamente da Amazon (senza intermediari) con disponibilità immediata e consegna gratuita entro domani per chi effettua l’ordine prima del sold out. Come già scritto, si tratta di un’offerta a tempo, che rimarrà accessibile sull’e-commerce solo per poco e fino all’esaurimento delle unità in promozione.