HP V27ie, monitor FHD da 27 pollici a 99€ su Amazon (-47%)

HP V27ie al prezzo di soli 99 euro (in sconto del 47%) non si era mai visto. È una delle migliori occasioni proposte oggi da Amazon nella categoria Informatica in occasione della Festa delle Offerte Prime. Si tratta di un monitor da 27 pollici, dunque caratterizzato da una diagonale generosa, con risoluzione Full HD e alcuni punti di forza non indifferenti.

HP V27ie: l’offerta di Amazon sul monitor

Come si legge nella descrizione completa, ha un pannello IPS, la frequenza di aggiornamento che arriva a 75 Hz, il tempo di risposta pari a 5 ms, il supporto per lo standard VESA che permette di appenderlo a parete, la tecnologia AMD FreeSync, la modalità Low Blue Light per proteggere gli occhi e molto altro ancora. Gli ingressi HDMI e DisplayPort sono posizionati sul retro. L’immagine qui sotto ne mostra il design con bordi sottili su tre dei quattro lati.

Non lasciarti sfuggire lo sconto del 47% e acquista il monitor HP V27ie da 27 pollici al prezzo minimo storico di soli 99 euro. Una volta messo sulla scrivania, diventerà il tuo valido alleato quotidiano per il lavoro e nel tempo libero per lo streaming o il gaming. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva la promozione. È venduto e spedito da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratis direttamente a casa assicurata già entro domani se lo ordini adesso.

La Festa delle Offerte Prime continuerà fino a domani, mercoledì 9 ottobre. Questo evento esclusivo è riservato ai membri Prime. Sfrutta i 30 giorni di prova gratuita e attiva subito il tuo abbonamento per accedere a tutti i vantaggi inclusi nella sottoscrizione.