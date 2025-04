Monitor ASUS 24" Full HD 120Hz: Amazon lo sconta a 89,99 euro (-30%)

Sconto molto interessante sul monitor ASUS VY249HGR: dotato di pannello Full HD da 24 pollici con frequenza di aggiornamento a 120Hz è una soluzione perfetta per casa o ufficio senza spendere troppo e puoi usarlo anche per giocare. Oggi su Amazon è in offerta al prezzo incredibile di soli 89,99 euro, con spedizione Prime.

ASUS VY249HGR: il monitor perfetto per lavoro, gaming e streaming

Il monitor ha dunque un pannello da 24 pollici con risoluzione Full HD e tecnologia IPS che si traduce in immagini nitide, ottimi colori e angoli di visione perfetti. Inoltre, è molto reattivo come dimostra il dato da 1ms del tempo di risposta e del refresh rate da 120Hz: caratteristiche perfette per gli appassionati di videogiochi.

Puoi utilizzarlo per molte ore al giorno dato che la tecnologia EyeCare Plus riduce l’affaticamento visivo grazie alla bassa luce blu e al flicker-free. In più, va segnalata la modalità Color Augmentation che aiuta chi ha difficoltà a distinguere alcuni colori.

Dal design elegante, sottile e con un bel nero opaco, si adatta a qualsiasi scrivania. Versatilità che è data poi dalle connessioni HDMI e VGA, che lo rendono compatibile sia con PC che console.

Acquistalo oggi su Amazon al prezzo imbattibile di soli 89,99 euro.