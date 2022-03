HP Z3700: il mouse wireless con tecnologia Blue LED a soli 15 euro

Smetti di accontentarti di un fastidioso cavo che si incastra in ogni punto della scrivania e passa alla libertà del wireless con un vero prodotto professionale. L’HP Z3700 è una periferica pensata per offrire la massima flessibilità durante le ore di lavoro con un sensore capace di adattarsi a qualsiasi tipo di superficie, disponibile a soli 15 euro su Amazon.

Mouse HP Z3700: caratteristiche tecniche

Il design è uno degli aspetti che più caratterizzano la proposta di HP. Ha una forma piuttosto sottile che ne semplifica il trasporto, ma che non rinuncia all’ergonomia per una corretta posizione della mano. Nel caso specifico si tratta della variante nera, molto elegante con una finitura a contrasto lucida e opaca. Il disegno completamente simmetrico, inoltre, consente di adattare senza problemi il mouse sia all’utilizzo con la mano destra che con quella sinistra. La dotazione dei tasti è piuttosto essenziale con i tradizionali clic destro e sinistro a cui si aggiunge la rotellina. Quest’ultima è realizzata completamente in gomma per la massima silenziosità ed anche i due tasti principali offrono una rumorosità davvero contenuta. Questo ti consente di lavorare o studiare senza alcuna distrazione.

La parte più interessante riguarda sicuramente le prestazioni. All’interno, infatti, ospita l’innovativo sensore ottico Blue LED consente di lavorare su qualsiasi superficie. Questo è abbinato ad un trasmettitore da 2,4GHz che garantisce una connessione stabile e senza latenza. Il dongle, inoltre, può essere riposto direttamente all’interno del vano batteria per semplificarne il trasporto. Non manca la funzione plug and play che consente di utilizzare il mouse immediatamente senza alcuna necessità di installazioni driver o software di terze parti. Completa la dotazione una batteria intercambiabile che fornisce ben 16 mesi di autonomia.

Grazie ad uno sconto del 40%, il mouse HP Z3700 è disponibile su Amazon a soli 14,99 euro con spedizione Prime.

