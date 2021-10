HTC VIVE Flow: nuovo visore per la realtà virtuale

HTC ha annunciato un nuovo visore per la realtà virtuale. Il VIVE Flow è piuttosto simile ad una coppia di occhiali, quindi ha un design più compatto rispetto al Focus 3. In pratica è più “indossabile”. Il produttore taiwanese ha scelto componenti meno costosi per offrire un dispositivo accessibile alla maggioranza degli utenti.

HTC VIVE Flow: specifiche e prezzo

Il VIVE Flow ha due schermi LCD da 2,1 pollici con risoluzione di 1600×1600 pixel, refresh rate di 75 Hz e campo visivo fino a 100 gradi. La dotazione hardware comprende inoltre il processore Qualcomm Snapdragon XR1, 4 GB di RAM e 64 GB di storage, non espandibili.

Il visore integra due fotocamere frontali per il tracciamento inside-out a sei gradi di libertà, altoparlanti stereo con audio spaziale, due microfoni con cancellazione del rumore e dell'eco. La connettività è garantita dai moduli WiFi e Bluetooth 5.0. La batteria interna non offre un'autonomia elevata, ma è possibile collegare una qualsiasi batteria esterna da 10.000 mAh tramite porta USB Type-C. Il peso è 189 grammi.

Il VIVE Flow non ha controller dedicati. Gli utenti possono utilizzare uno smartphone Android (versione minima 9.0), ma è necessario verificare la compatibilità sul sito (non sono supportati i modelli con chip Exynos, né gli iPhone). Il collegamento allo smartphone permette anche di effettuare il mirroring delle app.

HTC offre app specifiche, come Tripp per la meditazione e VIVE Sync per la collaborazione e socializzazione con colleghi e amici. Altre app possono essere scaricate dallo store Viveport. Il visore sarà in vendita dal mese di novembre. Il prezzo è 569,00 euro.