HTML e CSS per principianti: guida completa in offerta

Scoprire i segreti che si celano dietro una pagina web? Grazie al corso “HTML e CSS per principianti” realizzato dall’esperto Alessio Ferrari è possibile. Si tratta di una guida completa per capire il “dietro le quinte” di internet, che getterà le basi per iniziare una nuova carriera lavorativa come sviluppatore web. All’interno di questo percorso da ben 85 lezioni troverai tantissime informazioni utili e risorse dalle quali poter attingere. Il corso è in offerta al prezzo scontato di soli 9,99 euro invece di 49,90.

All’interno del corso, ospitato sulla piattaforma Udemy, imparerai a:

Creare da zero pagine web semplici ed avanzate.

Mettere le mani su pagine HTML esistenti e capire come funzionano.

Padroneggiare i CSS.

Creare layout che seguono la tua creatività.

Creare progetti adatti agli smartphone e tablet.

Modellare il tuo sito passo passo.

È rivolto principalmente ad un pubblico principiante, che ancora non conosce il mondo di HTML e CSS, e per coloro che vogliono imparare a creare la loro prima pagina web. Non sono necessari particolari requisiti: basterà possedere un PC (portatile o desktop) e una connessione ad internet. L’html non è, per definizione, un linguaggio di programmazione e perciò non è necessario conoscere alcuna nozione in tale ambito. Potrai acquistare il corso direttamente dalla pagina ufficiale di Udemy al prezzo scontato di 9,99 euro, pari all’80% di sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.