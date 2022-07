HTML.it Academy: una nuova generazione di Web Developer

Il mercato del lavoro sta vivendo pesanti distorsioni derivanti da una molteplicità di elementi devianti, ma all’interno di questo evidente caos ci sono alcuni paradigmi incrollabili ed uno di questi è la famelicità con cui il mercato cerca i developer. Figure necessarie, figure rare, figure preziose. Nasce da questo assunto la partnership tra HTML.it ed Epicode con la nascita di una vera e propria accademia del codice.

HTML.it Academy è però qualcosa di estremamente peculiare sotto molti punti di vista e conoscerne i dettagli potrà cambiare in modo tangibile il proprio modo di intendere la formazione e l’approccio alla ricerca del lavoro.

HTML.it Academy

A dare il nome a questa “academy” è HTML.it, pietra angolare del mondo della codifica in Italia: generazioni intere di developer sono nate sulle sue guide e sul suo forum, attingendo quotidianamente dalla miriade di risorse che fin dagli anni ’90 il sito ha messo a disposizione di quanti volevano fare dello sviluppo una propria ragione professionale.

La partnership con Epicode ha però alzato l’asticella: grazie alla Academy, infatti, chiunque può ora diventare Web Developer in 3-6 mesi attraverso un corso al 100% online, dove “paghi solo se trovi lavoro”: una promessa altisonante, insomma, che vale ben più di quanto altri non abbiano finora offerto. HTML.it Academy consente infatti di trasformare la formazione in un vero investimento su sé stessi, ma senza una barriera all’ingresso che potrebbe precludere opportunità ed entusiasmo anche ai migliori latenti.

I corsi sono organizzati in modalità pratica (70%) e teorica (30%) attraverso bootcamp intensivi tenuti da docenti esperti e preparati. Al termine del percorso il Web Developer uscito dalla HTML.it Academy sarà in grado di:

Comprendere le logiche della programmazione ad oggetti;

Creare e mantenere un ambiente di sviluppo;

Conoscere i principi delle architetture web;

Creare un database relazionale;

Conoscere i principali strumenti e ambienti di sviluppo;

Sviluppare un’applicazione web grazie alle tecnologie più usate sul mercato;

Creare prodotti digitali (siti o app) complessi e interattivi.

Il percorso è basato su progetti pratici ed un coach personale seguirà l’intero percorso direttamente all’interno delle sessioni settimanali. La formazione avviene online, in diretta, consentendo di superare anche le barriere geografiche e l’impossibilità di spostarsi che vincoli lavorativi o familiari potrebbero imporre. A tutto ciò si aggiunge la possibilità di condividere riflessioni e risorse con una community di developer e l’occasione di incontrare personaggi di successo del mondo tech a cui ispirarsi per la propria scalata.

E alla fine? Alla fine si inizierà a lavorare:

Aziende quali Capgemini, IBM, Cisco o Deloitte sono partner del progetto, potendo così attingere i migliori talenti da corsi pensati per far emergere proprio competenze e capacità da mettere immediatamente a frutto sul campo.

Per partecipare ai corsi altro non serve se non un PC, la giusta motivazione e il tempo necessario per una full immersion che può cambiare completamente un percorso professionale.

I corsi della HTML.it Academy

I corsi si dividono sostanzialmente in due, differenziando così il tipo di formazione che si intende affrontare ed il tipo di ambizione che si pone a capo della propria scommessa su sé stessi:

Corso Front End (3 mesi, 600 ore; Lun-Ven 9-13 / 14-18)

HTML, CSS, Javascript, Angular Conoscere le basi dei protocolli internet, le basi della programmazione e delle architetture software; Creare la parte visiva di un sito web desktop e mobile; Conoscere e saper applicare le nozioni base di progettazione della UX e UI di un prodotto digitale; Creare pagine Web statiche; Usare veri linguaggi di programmazione; Creare pagine Web dinamiche ed interattive; Conoscere e utilizzare i framework front-end più diffusi; Creare applicazioni Web complesse; Collegare il front-end al back-end attraverso i web service; Gestire un progetto con metodologia Agile e lavorare efficacemente in team.

HTML, CSS, Javascript, Angular Corso Full Stack (6 mesi, 1000+ ore; Lun-Ven 9-13 / 14-18)

HTML, CSS, Javascript, Angular, Java, Springboot Conoscere le basi dei protocolli internet, le basi della programmazione e delle architetture software; Creare la parte visiva di un sito web desktop e mobile; Creare pagine Web statiche; Usare veri linguaggi di programmazione; Creare pagine Web dinamiche ed interattive; Conoscere e utilizzare i framework front-end più diffusi; Collegarsi a un Database per ricavare ed immagazzinare dati; Creare e maneggiare database relazionali; Creare applicazioni Web complesse; Utilizzare i framework back-end più diffusi; Gestire un progetto con metodologia Agile e lavorare efficacemente in team.

HTML, CSS, Javascript, Angular, Java, Springboot

Una serie di differenti soluzioni per il pagamento consentono di monetizzare la promessa dell’Academy di offrire immediatamente un posto di lavoro per tutti i partecipanti: si può iniziare a pagare soltanto con l’avvio del nuovo lavoro, si può ottenere un rimborso (con tanto di bonus extra) nel caso in cui non si trovasse occupazione e si può smezzare il rischio con l’Academy pagando subito solo la metà del corso. Varie modalità, insomma, per dar forma ad un patto solido tra le parti: l’Academy non è pensata solo per erogare un servizio, ma per plasmare una nuova classe di sviluppatori da mettere a disposizione di un mercato che ne ha immediato e assoluto bisogno. Non c’è dunque un costo vivo, ma un patto di prospettiva: un modo innovativo per pensare la formazione e per tendere la mano alle risorse di maggior potenziale.

Il lavoro c’è, purché ci siano impegno e formazione. Entrare a far parte della HTML.it Academy significa attingere al meglio delle risorse ed intraprendere così un percorso dall’approdo certo e redditizio.