HTML5 e CSS3: la guida completa all'85% di sconto

Sei uno sviluppatore web o aspirante tale e vorresti imparare a strutturare il tuo sito web da solo in HTML5 e CSS3? La guida completa, realizzata dal software engineer Hidran Arias è ciò che fa al caso tuo. Ben 145 lezioni, dalla durata complessiva di circa 16 ore e 30, che ti guideranno nella realizzazione di una pagina web da zero utilizzando i TAG HTML5 e le proprietà CSS più importanti (come font, margin, padding, background e border) senza bisogno di un editor visuale. Indispensabile per tutti i web designer, programmatori backend e chi lavora con il mondo dell’HTML. Il corso, ospitato sulla piattaforma Udemy, è in offerta ad un ottimo prezzo: solamente 12,99 euro invece di 84,99.

La promessa di questa guida è di aiutarti a diventare uno sviluppatore web, imparando a utilizzare in modo corretto tutti i TAG HTML necessari per lo sviluppo web, l’ottimizzazione dei motori di ricerca, SEO, velocità di caricamento e Web Semantico. Come sottolinea l’autore, non si tratta di una “semplice carrellata”, ma di una guida pratica con esempi pratici e spiegazioni concise per iniziare a creare pagine web immediatamente e in modo corretto partendo dalle basi.

Il corso è rivolto agli aspiranti web designer, programmatori backend che devono scrivere e capire HTML, project managers e DevOps. Grazie alla promozione Udemy attiva, potrai risparmiare ben l’85% sull’acquisto del corso, pagandolo così soltanto 12,99 euro invece di 84,99.

