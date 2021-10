Huawei Band 6 al polso e la vita diventa SEMPLICE (-35%)

Una bella smart band al polso ci vuole proprio, soprattutto se ti piace praticare sport e vuoi tenere tutto sotto controllo. Con Huawei Band 6 non puoi sbagliare l'acquisto non solo perché è un vero affare in offerta su Amazon ma anche perché ti mette a disposizione di tutto e di più. Se vuoi farla tua ti basta spendere appena 38,99€ grazie al ribasso del 35% che abbassa il prezzo originale di circa venti euro. Cosa aspetti? L'offerta è soggetta a limitazioni temprali e di scorte.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Huawei Band 6: semplice ma completa al tuo polso

Huawei Band 6 si presenta come una smart band diversa dal solito. Il display è nettamente più grande ma nonostante questa caratteristica rimane compatta e perfetta da portare al polso. Con il suo cinturino nero è praticamente unisex e lo adatti al polso come se nulla fosse.

Il display, come già ti dicevo, è ampio e a colori. Con i quadranti presenti in sistema lo personalizzi come più ti piace e con una sola occhiata leggi tutto ciò che ti interessa. Grazie a questo non dovrai strizzare più gli occhi neanche davanti al sole più forte dato che è un AMOLED.

Al suo interno la smart band integra numerosi sensori che sono dedicati sia al benessere che allo sport. Tra questi non mancano le modalità di allenamento, il monitoraggio del battito cardiaco, del sonno, della saturazione e così via. Ovviamente è anche impermeabile quindi non aver paura di utilizzarla al contatto con l'acqua, anzi!

Infine ti posso dire che la batteria dura per giorni e giorni.

Acquista subito la tua Huawei Band 6 su Amazon a soli 38,99€. La ordini e la ricevi a casa in uno o due giorni con le spedizioni Prime garantite.